“La prima estate“ sbanca. A Bussoladomani i Phoenix con quel tocco francese

Come un puzzle o una composizione musicale. Una nota dopo l’altra, un pezzettino alla volta, prende corpo il cartellone de “La prima estate“. Il festival organizzato dai promoter D’Alessandro&Galli che ha riportato la grande musica nel parco di Bussoladomani a Lido di Camaiore e che, solo alla terza edizione, già caratterizza la bella, e anche nuova, stagione della Versilia. Quella ventata fresca che ha rimescolato l’aria di “Sapore di Mare“.

E così a fianco dei già annunciati annunciati Jane’s Addiction, Peggy Gou, Paolo Nutini, Fontaines D.C. e Kasabian si aggiungono adesso anche i Phoenix. L’iconica band francese sarà protagonista della serata del 16 giugno, portando sul palco una ventata di quel french touch di cui sono stati tra i principali ambasciatori.

Ogni domenica de “La Prima Estate 2024“ – che si concentra in due week-end di giugno: da venerdì 14 a domenica 16, e ancora da venerdì 21 a domenica 23 – avrà doppio headiliner. Pertanto, così come domenica 23 giugno vedrà due super band come Fontaines DC e Kasabian nella stessa serata, la stessa cosa succederà domenica 16 con i Phoenix affiancati da un grandissimo artista internazionale che verrà annunciato a gennaio.

I Phoenix nascono verso la fine degli anni ’90 a Versailles, Francia, per diventare negli anni una delle band icona dell’indie-synth- pop rock alternative music. Con successi intramontabili come la hit “If I Ever Feel Better“, i Phoenix si posizionano tra i gruppi che hanno accompagnato una generazione e che continuano a farlo. Altri annunci seguiranno nei prossimi giorni.

Red.Viar.