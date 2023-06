"La Prima Estate" La musica elettronica fa vibrare Bussoladomani

Tempo di un primo bilancio per la "Prima Estate". Felicii gli organizzatori con 5 mila presenze la prima sera e 8mila biglietti acquistati ieri. "Siamo molto soddisfatti per l’accoglienza del pubblico – dichiara Enrico D’Alessandro – E felici di portare l’Italia in Versilia, considerando che 3 biglietti su 4 sono acquistati fuori dalla Toscana".

Il primo weekend si chiude oggi con la serata a ingresso gratuito che vede protagonisti Dardust ed Elasi. Annullato il concerto dei Nation of Language: "Siamo dispiaciuti di dover cancellare la nostra performance e di posticipare la nostra visita in Italia per suonare davanti a tutti voi. Ian è malato e non è in grado di cantare al momento".

Pianista italiano tra i più ascoltati al mondo della nuova generazione, autore e produttore d’eccezione, Dardust promette di incantare il pubblico con uno show dal nome evocativo: Electronic Set - Left Hemisphere. Una geometria non vincolata a formule rigide che spazia dalle colonne sonore di Carpenter e dei Goblin, con echi all’italo-disco, all’UK Garage, alla musica anni ‘90 e al Nu Jazz. Una dimensione di note e immagini da club psichedelico: accompagnati da un samurai visionario, si entra in un rave di elettronica stratificata. Prima di lui, sale sul palco Elasi. Cantautrice, producer e dj alessandrina, arriva con le sue stroboscopiche matrioske di stili, metropoli di sintetizzatori sfavillanti, ed esotiche sonorità scovate in paesi lontanissimi. Il suo ultimo EP “Oasi Elasi” è un viaggio che mescola elettronica e pop.

Oggi alle 10 “La Prima Estate Talk”: con Michele Boroni e Valentina Clemente di SkyTg24. Il giornalista Fabio De Luca presenta il suo libro Oh, oh, oh, oh, oh. I Righeira, la "playa" e l’estate 1983.