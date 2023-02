La premiazione rinviata ad aprile

La cerimonia di premiazione è stata rinviata ad aprile. Sarà fatta domenica 16 aprile con una grande festa in Cittadella. Inizialmente era programmata, come si sa, per oggi pomeriggio, ma la Fondazione Carnevale ha deciso di rinviare l’evento causa maltempo. Del resto questa è stata un’edizione molto fortunata da un punto di vista climatico con corsi sempre baciati dal sole. Solo ieri è arrivata un po’ di pioggerellina in tarda mattinata e nel primo pomeriggio, ma non ha fatto rovinato i piani di Burlamacco. Ma oggi è un’altra musica. Inutile rischiare di bagnarsi per le premiazioni, quando possono benissimo riprogrammarla in tempi migliori.