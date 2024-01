La pozione dell’allegria. Segreti nel calderone

“Qual è la magica pozione che rende così spettacolare, e sentito, il nostro Carnevale? Qual è l’intruglio prodigioso che ci permette di lasciarsi alle spalle ogni problema?”. Se lo domandano anche Luciano Tomei e Antonino Croci che presentano ‘Magie di Carnevale’, la Seconda categoria più carnevalescamente ‘old style’ che ci sia. “Proproniamo un carro della classica tradizione carnevalesca - premette Croci, che di Tomei è divenuto più di una spalla destra – Una allegoria spensierata e ricca di elementi e soprattutto di movimenti”. Un carro con quale riaprire un ciclo dopo i tre anni vissuti in Prima categoria che per Tomei, alla soglia dei 60 anni, rappresentarono il momento di una onerevolissima carriera sempre vissuta lontano dai riflettori. Una simpatica strega, al centro della costruzione, riempie un grande pentolone di pozioni nel tentativo di trovare la formula giusta per carpire il segreto della spensieratezza del Carnevale. “La strega si girerà di 180°, con movimenti classici: come occhi, ciglia e mani, intenta a rimuginare il pentolone. Questo movimento metterà anche in evidenza – dettaglia ancora Croci – la libreria alle sue spalle. Libreria dove trovano posto una trentina di elementi tra libri, fiale, ampolle, pentole e simpatici animaletti”. Un carro semplice, immediato nella sua interpretazione ed animato da 130 maschere che si scateneranno sulle note della colonna sonora ‘Bubidi Bobidi Boom’ di Marco Reina. La maschere saranno suddivise tra streghe, ragni e scope, con cinque figuranti che faranno speciale animazione interpretando calderoni, scope e orologi a cucù. Capo coreografa è Maria Carnabuci. I costumi sono di Maurizio Rossi su disegno di Giorgio Venturi.

Sergio Iacopetti