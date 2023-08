La povertà è in aumento “Azzurra“ in prima linea "Diamo cibo a 90 famiglie"

di Daniele Masseglia

Le ragioni sono molteplici e a grandi linee riguardano la crisi post-Covid, i rincari energetici, la perdita del posto di lavoro, sperazioni e divorzi, stipendi e pensioni ai limiti della sopravvivenza e altro ancora. Il risultato di questi fattori, purtroppo, è l’aumento anche a Pietrasanta della povertà e di coloro che bussano alle porte delle associazioni di volontariato chiedendo una forma di sostegno. Tra le realtà in prima linea c’è “Azzurra“, che quest’anno festeggia il decennale ed è fresca di rinnovo vista la necessità del suo storico presidente Franco Coluccini di farsi da parte per motivi personali e di salute.

La sua sostituzione è avvenuta nei giorni scorsi durante l’assemblea convocata alla sede di Pontestrada con l’approvazione della modifica allo statuto. Il tutto alla presenza della quasi totalità dei soci (30 su 43) oltre che dell’assessore al sociale Tatiana Gliori e del presidente della Consulta del volontariato Andrea Galeotti. In attesa delle elezioni vere e proprie per rinnovare il consiglio direttivo e le cariche – tutti i soci potranno avanzare la propria candidatura – “Azzurra“ per i prossimi tre mesi verrà traghettata da Giancarlo Bertoni, volontario di lunga data dell’associazione, la quale aveva mosso i primi passi in via Marconi, sopra l’agraria “Seardo“, fino all’assegnazione da parte del Comune dei locali dello storico ex Cro di Pontestrada. "Allo stato attuale – riassume Bertoni – distribuiamo una volta al mese i pacchi alimentari a circa 90 famiglie. Una cifra in forte aumento visto che due anni fa erano non più di 60. Oltre ai pacchi, che pesano 50-60 chili l’uno e garantiscono quindi una fornitura di lungo respiro, consegnamo per tre giorni la settimana frutta e verdura nell’ambito del progetto ’Io non spreco’ in collaborazione con l’Eurlospin, che a fine giornata ci dona i prodotti rimasti invenduti. Non solo: una volta la settimana c’è anche la possibilità di avere un piatto caldo donato dalla ’Pietrasanta Sviluppo’". Bertoni precisa infine che l’associazione riceve il cibo dal Banco alimentare di Firenze, pari a 12 quintali, più prodotti congelati da parte di altre aziende, oltre alle donazioni effettuate dai singoli cittadini o dalle imprese del territorio. Gesti di generosità e solidarietà, quest’ultimi, compiuti spesso in silenzio e lontano dai riflettori, ma fondamentali per aiutare il prossimo.