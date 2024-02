La potenza dei social. Una piazza virtuale per condividere felicità

Chissà se Franco Bertuccelli nel 2014, quando ebbe l’idea di creare il gruppo Facebook ‘Votiamo i carri del Carnevale di Viareggio’, si sarebbe mai immaginato, a distanza di 10 anni, di contare oltre 20 mila iscritti. Un numero straordinario che ha fatto di ‘Votiamo i carri del Carnevale di Viareggio’ un vero termometro dell’amore della città, ma non solo, per la sua manifestazione più importante.

Franco, come nasce il gruppo?

"Per gioco. Il mio intento era quello di dar vita ad una sorta di piazza virtuale in cui gli appassionati potessero scambiarsi pareri, idee, video ed immagini".

Evidentemente ha fatto centro.

"Così pare. Ad oggi siamo a 20350 iscritti".

Facciamo un’indagine: sono più uomini o donne? E la fascia d’età?

"Sono in maggior numero le donne, il 57% circa. Mentre la fascia d’età va, indicativamente, dai 25 ai 55 anni".

Di questi iscritti Viareggio farà la parte da leone, ma ci sono iscritti in giro per tutta Italia e per tutto il mondo.

"Ci sono appassionati del Carnevale di Viareggio in tutta Italia, ma anche in Europa ed in America. Ci sono 226 iscritti, ad esempio, in Messico. Persone che hanno conosciuto via social il nostro Carnevale e molte di loro sono personalmente arrivate a Viareggio per vivere corsi e rioni. E poi ci sono 445 iscritti di Lucca. Non saranno tantissimi, ma comunque sono una realtà consolidata che spesso interviene con cognizione di causa".

Non sarà per niente semplice gestire questa piazza virtuale, in particolare durante il mese di Carnevale.

"Per niente. Negli ultimi 28 giorni abbiamo gestito 1690 post. Dico abbiamo perché con me ci sono Nicola Cortopassi, Andrea Bianchi, Matilde Vittoria Lucchesi, Enrico Dal Pino, Samuele Diridoni e Alessandro De Plano. Ognuno di noi vaglia i post ed anche i commenti perché è giusto dare spazio a tutti, ma sempre tenendo toni rispettosi".

A Viareggio dove il tifo è fede, sarà capitato che qualcosa vi sia sfuggito.

"Ricordo una volta, mi pare nel 2016. Un iscritto parlò male di un carrista che, chiaramente, se la prese con me. Da allora i controlli sono ancora più ferrei. I carristi ci seguono e questo mi fa piacere anche se capisco, immedesimandosi in loro, che se è molto semplice incassare elogi è più difficile digerire critiche".

Qualche anno fa, proprio grazie al gruppo, riusciste a mettere in contatto il disegnatore Gigi Cavenago con Jacopo Allegrucci, ci racconti.

"Da grande appassionato di Dylan Dog vidi che Gigi Cavenago aveva realizzato una copertina ispirandosi al carro ‘Scherzo di Carnevale’. Lo contattai e lui ammise di aver visto il carro grazie al nostro gruppo. La più grande soddisfazione fu poi quella di far sì che si conoscessero, anche se solo da remoto".

Passato il Carnevale, ed una volta che il suo eco è finito, come si tiene attivo il gruppo?

"Proponendo sondaggi in primis. Cerchiamo di immaginarci quello che vogliono i carnevalari".

E cosa vogliono i carnevalari?

"Bella domanda. Vogliono una festa vissuta e piena di eventi, in cui innovazione e tradizione riescano ad andare a braccetto e non in conflitto".

Primo ricordo di Carnevale?

"Avevo 5 anni e restai con la bocca aperta al passaggio di ‘Un punto più del diavolo’ di Arnaldo Galli".

Cosa è per lei il Carnevale?

"È molto semplice. È evasione dai problemi della vita".

Sergio Iacopetti