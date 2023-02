La potatura dei filari di tigli lungo la Provinciale

Sono partiti ieri e andranno avanti per tutta la settimana i lavori di potatura dei rami inferiore sul filare di tigli che corre lungo la via Provinciale (nella foto), nel tratto compreso tra la Rotonda dell’Amicizia e la rotatoria che si trova all’intersezione con la via Italica. Le operazione sono condotte dalla Provincia e, per tutta la durata dei lavori, la circolazione sarà in senso unico alternato, regolato da movieri. Una volta conclusi, i lavori garantiranno maggiore sicurezza su tutto il tratto stradale.