La politica, gli sgambetti e "il" Presidente

Strambi

Invece i nostri esponenti politici si concentrano sugli sgambetti da fare non solo agli avversari, quanto piuttosto agli stessi alleati. Accade così che dopo lo psicodramma consumatosi a Lucca, il capogruppo della Lista civica “Del Ghingaro“, David Zappelli, presenti una mozione per intitolare una piazza all’ex presidente della Repubblica Sandro Pertini. L’obiettivo evidente non è mettere in difficoltà il centrodestra come accaduto a Lucca, ma lo stesso sindaco Del Ghingaro e la maggioranza civica che ha, al suo interno, anime variegate. La riprova arriva a stretto giro di posta (pardon, di email) con il Pd locale che plaude all’iniziativa del ’compagno’ Zappelli. Ma rischia di essere un assist a vuoto a riprova di come la politica sia cosa più complessa di un chiacchierata tra tre aspiranti statisti ai tavolini di un bar all’ora del cappuccino. Già perché Sandro Pertini non è un presidente divisivo come, per motivi assai diversi tra loro, possono esserne stati altri (pensiamo a Cossiga o Napolitano). Pertini è il Presidente che si precipitò a Vermicino per comunicare con il piccolo Alfredino Rampi caduto in fondo a un pozzo di 60 metri. È il Presidente che ha esultato allo stadio Santiago Bernabeu alzando le braccia al cielo come un qualsiasi tifoso e che ha giocato a scopone sull’aereo di ritorno dalla Spagna con il ct Enzo Bearzot, Franco Causio e Dino Zoff (che era in coppia proprio con lui). È il Presidente che per primo ha rotto il cerimoniale per andare a stringere le mani dei cittadini, a cominciare da quelle dei piccoli alunni che sventolavano le bandiere dell’Italia. Poi è anche l’uomo perseguitato per il suo impegno politico e proprio per questo è finito in carcere. Non riconoscere tutto questo significa non avere il senso della storia di questo Paese. Anche per questo Riccardo Zucconi di Fratelli d’Italia è più che favorevole a intitolare una strada a Sandro Pertini. Così, alla fine Viareggio, nonostante la falsa partenza, può diventare la prima città italiana a dare un segnale di superamento di vecchie logiche. Archiviando, finalmente, una politica ormai stantia.