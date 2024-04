la politica

Si è conclusa la fase congressuale della Conferenza Donne Democratiche, organismo previsto dallo statuto del Pd ma con una sua autonomia e la possibilità di farne parte anche senza essere iscritte al partito. A livello nazionale è stata rinnovata la protavoce: Cecilia D’Elia ha passato il testimone a Roberta Mori. In Toscana dopo quattro anni si sono rinnovati anche gli organismi territoriali e regionali. La nuova portavoce, eletta all’unanimità, è Rossana Soffritti, che ha inserito nella sua segreteria regionale la versiliese Claudia Dinelli, nonché segretaria del Pd di Pietrasanta. A livello nazionale la Conferenza ha un coordinamento di 200 donne di tutta Italia di cui fa parte la portavoce versiliese riconfermata, Chiara Sacchetti. Un coordinamento di donne è stato voluto proprio dalla portavoce versiliese per affiancarla nel lavoro della Conferenza: ne fanno parte Claudia Dinelli, Francesca Bianchini, Paula Ilie e Patrizia Vagli. Il prossimo impegno della Conferenza delle democratiche versiliesi sarà un approfondimento sul tema dei consultori e sulla nuova legge regionale in merito.