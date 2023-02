La plastica cede il posto alla carta

Oltre alla Conad, che sta cercando di ridurre ancora di più lo spreco della plastica cambiando la confezione dei prodotti, laddove è possibile, anche molti altri punti vendita lo stanno facendo a loro volta, come Coop (da sempre sensibile alle tematiche green), Carrefour, Esselunga, Pam, Eurospin. In alcuni di essi, ma non in tutti, sono presenti anche distributori per poter acquistare i produtti al netto

dell’involucro: ad esempio il cibo per animali, il caffè in grani o

macinato, talvolta anche i detersivi liquidi.

Ma ritocchi al packaging stanno avvenendo non solo nei supermercati, anche in altri esercizi commerciali. Al McDonald’s, frequentatissimo dai teenagers, per esempio, per ridurre l’uso della plastica sono state realizzate cannucce e copribicchieri in carta, anche la confezione delle insalate ha cambiato look, allineandosi a quelle in cartone che già da tempo ospitano hamburgher e nuggets. Perché sia chiaro un po’ a tutti che su questo pianeta siamo in affitto e abbiamo il dovere di preservarlo e conservarlo per chi verrà dopo di noi.