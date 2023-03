La piscina sarà ampliata con tribune, bar e uno spazio ristoro

La piscina comunale potrebbe essere ampliata con la realizzazione di un’area per il pubblico. La giunta ha approva la proposta avanzata dall’assessore all’urbanistica Adamo Bernardi e dal consigliere delegato allo sport Giacomo Tarchi, per giungere a una variante al regolamento urbanistico finalizzata a un ampliamento dei servizi dell’impianto sportivo, attraverso la creazione di tribune, un’area bar, uno spazio ristoro, servizi e magazzino. "Variante che ha l’obiettivo di potenziare questa struttura sportiva – spiega Tarchi – attraverso la creazione di servizi che ne miglioreranno la fruizione. Un’operazione che è frutto del recente incontro col sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi, con il quale abbiamo condiviso l’obiettivo di migliorare l’impianto a vantaggio delle comunità seravezzina e fortemarmina". Intanto è stato pubblicato on line, sul sito del sistema Start della Regione, l’avviso per la manifestazione di interesse alla gestione della piscina per i prossimi 5 anni (1 settembre sino al 28 febbraio del 2029) dove si trova la documentazione da compilare entro le 12 del 7 aprile. Il nuovo affidatario dovrà garantire la gestione tecnico-amministrativa, la sorveglianza sugli impianti e sulle relative attrezzature, la manutenzione ordinaria, l’assistenza agli utenti e ogni attività per diffondere la pratica del nuoto.

L’affidatario avrà diritto a tutti i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso e utilizzo della struttura, agli introiti derivanti dall’organizzazione di corsi, servizi e manifestazioni varie.

Nell’avviso sono disponibili i dettagli in merito ai requisiti richiesti, come l’iscrizione al Coni o al Cip, il riconoscimento da parte di uno dei due enti, l’iscrizione alla Camera di Commercio se dovuta in base alla propria natura giuridica. Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, si può visitare il sito https:start.toscana.it o rivolgersi al numero 0810084010