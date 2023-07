La pineta ad alto rischio Controlli più frequenti

A distanza di due giorni dal violento episodio accaduto nella gelateria Nilos’s, in via Fratti, nel cuore del centro della città, una delle attività storiche, dove domenica alle 21.50 nel locale ha fatto irruzione un cittadino straniero che brandiva una bottiglia di liquore inseguito da due persone che lo stavano minacciando, Patrizia Pellegrinetti, titolare dell’attività con il marito Davide, ha incassato la solidarietà di tanti clienti, dei commercianti che hanno le attività in Pineta e del vice sindaco Valter Alberici. Valter Alberici è andato in gelateria accompagnato dalla polizia locale per ascoltare nei dettagli il racconto che Patrizia Pellegrinetti aveva condiviso con il nostro giornale. La donna è ancora comprensibilmente scossa per quanto è accaduto, ma ringrazia chi ha avuto nei confronti suoi e della attività una parola di solidarietà, un gesto di condivisione. " Lunedì pomeriggio sono andata a parlare con i carabinieri. Una lunga chiacchierata. I carabinieri hanno ascoltato attentamente. Faranno controlli più frequenti. E una lunga chiacchierata la ho fatta con Valter Alberici che ringrazio attraverso il vostro giornale per l’interessamento che ha dimostrato e non è la prima volta che lo fa. Ora spero che dalle parole si passi ai fatti. Sono necessari e urgenti più controlli, perchè la situazione della Pineta è di assoluto degrado ed è arrivata ormai al capolinea. Anzi lo ha superato. Oggi ( ieri per il lettore, ndr) non è cambiato niente. La situazione è sempre la stessa, mi sembra che non ci sia niente di nuovo. Ma non voglio essere precipitosa nel giudicare", è lo sfogo amaro di Patrizia Pellegrinetti da dietro al banco della sua gelateria.

"Aspetto fatti concreti. Mi aspetto una svolta sul versante della sicurezza in questa zona “ostaggio“ del degrado della Pineta che è frequentata da presenze inquietanti. Un grande grazie ai miei clienti che hanno dimostrato solidarietà e comprensione per quello che è ccaduto domenica sera", conclude Patrizia Pellegrinetti mentre segue le richieste dei clienti. L’episodio di domenica quando tre persone si sono introdotte nella gelateria per una sorta di regolamento dei conti, è solo l’ultimo in ordine di tempo che si sviluppa dal “sottobosco“ che ha fatto della Pineta il punto di ritrovo mettendo in scacco residenti e commercianti.

Maria Nudi