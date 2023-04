La Pieve ha bisogno di cure A rischio il tetto e gli affreschi Tre eventi per raccogliere fondi

di Daniele Masseglia

I documenti, datati 855 d.C., attestano che la pieve di San Giovanni e Santa Felicita, a Valdicastello, sia la più antica della Versilia. Il terreno a dire il vero è scivoloso, vedi le rivendicazioni in passato sulla pieve di Santo Stefano a Vallecchia o la chiesa di Santa Maria, sempre a Valdicastello. Campanilismi storici a parte, il problema è che la pieve, da sempre gettonata per le cerimonie sia parte dei versiliesi che dei forestieri, è bisognosa di cure e anche in maniera urgente. Le infiltrazioni d’acqua dal tetto e dal rosone, e l’usura che col tempo ha consumato gli affreschi e la pavimentazione stanno mettendo a rischio l’antichissima chiesa, come ha ben compreso il gruppo di parrocchiani promotore di tre concerti – di scena domani e il 13-20 maggio – per raccogliere fondi e sostenere gli interventi di restauro. I preventivi sono tuttora in corso ma si parla di svariate decine di migliaia di euro. "Sono molti i lavori di restauro di cui ha bisogno la pieve – scrive il gruppo di parrocchiani – che è la più antica della Versilia. Dalle infiltrazioni d’acqua al cattivo stato di conservazione degli affreschi del catino absidale, di epoca tardo trecentesca, fino alla risistemazione del pavimento e altri interventi di messa in sicurezza del campanile di pietra e mattoni. Parliamo di un monumento i cui primi contratti d’affitto risalgono all’anno 855 e che rivestiva un’importanza fondamentale come ospedale dei pellegrini che percorrevano la Francigena, tuttora meta di numerosi turisti e fiore all’occhiello dell’intera vallata che culmina con la casa natale di Giosuè Carducci a Valdicastello".

Da qui la formazione spontanea di gruppi di fedeli e parrocchiani da sempre legati alla pieve, i quali hanno imbastito il trittico di eventi culturali e musicali allo scopo di raccogliere fonfi e sostenere le spese necessarie per gli interventi. I concerti si terranno nella navata principale della chiesa e sono stati organizzati nell’ambito del festival musicale itinerante promosso in collaborazione con il liceo musicale “Passaglia“ di Lucca.

Sul palco, sempre con inizio alle 17.30, orchestre di chitarre, quartetti di sassofoni e gli ensemble di flauti, clarinetti e archi. Si parte domani con “Ritmi del ’900“ (chitarre e sassofoni) e si proseguirà il 13 maggio con “Tessiture sonore“ (ensemble di flauti, coro femminile e quartetto di trombe) fino al gran finale del 20 maggio con il concerto intitolato “Dal Barocco al Novecento musicale“ (banda di doppie ance, bassi e percussioni, quartetto di clarinetti, ensemble di archi).