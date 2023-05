La Piccola Atene a Bruxelles Svelata la mostra dei bozzetti "Vetrina di grande prestigio"

"Una vetrina importante per Pietrasanta, i suoi artigiani e i suoi artisti, un ponte culturale per creare un futuro ancora più prestigioso per il nostro territorio". Parole che arrivano da Bruxelles quelle pronunciate dal sindaco uscente Alberto Giovannetti, candidato col sostegno di Ancora Pietrasanta, Lega e Pietrasanta prima di tutto-Forza Italia, il quale ieri ha inaugurato “Le origini della scultura-Pietrasanta un ponte tra Toscana ed Europa”, con 12 opere del Museo dei bozzetti in esposizione fino a domani al Parlamento europeo. Protagoniste le opere di Yasuda, Cortina, Mitoraj, Sorensen, Vangi, Chromy, Botero e molti altri alla presenza di Federica Favi, ambasciatore italiano in Belgio, l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi, la sottosegretaria alla cultura Lucia Borgonzoni ("Tra artisti e artigiani un rapporto creativo che in Italia si rinnova continuamente") e Mijntje Lukoff, figlia della scultrice che ha realizzato il bozzetto dell’opera esposta davanti al Parlamento europeo. "L’evento – dice Ceccardi, che ha reso possibile la mostra – sottolinea la straordinaria importanza degli artigiani del marmo e del bronzo. Grazie alla capacità di attirare artisti da ogni angolo d’Europa le botteghe di Pietrasanta sono diventate un punto di riferimento delle arti visive". E stasera il vice presidente del Senato Gian Marco Centinaio alle 20 parteciperà alla serata conviviale alla pizzeria “da Gennaro“, a Fiumetto, a favore dei candidati della Lega.