La piazza ha ballato con gli Extraliscio prima del corso

"La maschera ride" e piazza Mazzini ha riso, ballato e cantato durante il concerto degli Extraliscio, la band romagnola che ha composto la canzone ufficiale dell’edizione dei 150 anni. Solo un piccolo problema tecnico, poco dopo le 16, ha spento per qualche secondo il microfono del frontman Mirco Mariani. Per il resto, tutto è filato extraliscio. Poi, a fine concerto, una boccata di aria fresca e pulita, prima di buttarsi a capofitto nel corso in notturna. Visto con gli occhi di un bambino, gli stessi con cui Mirco, tanti anni fa, ammirava i carri assieme alla zia.