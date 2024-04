La piazza all’ex Greppia. Svelato il progetto: "È una prospettiva davvero dirompente"

"E’ un progetto dirompente di cui siamo orgogliosi". Con queste parole il sindaco Bruno Murzi ha aperto l’incontro pubblico a Villa Bertelli per illustrare la prospettiva di creazione di una nuova piazza intorno alla chiesa con demolizione dell’ex Greppia, ricreando quello spaccato "immaginato da Carlo Carrà nel 1928 nel suo quadro". "Daremo una nuova opportunità Ha detto Murzi – ad un’area mortificata dalla presenza di un immobile in abbandono da decenni e che, oltretutto, essendo in posizione avanzata rispetto a filo strada, impedisce la vista della chiesa da chi proviene da monte. La realizzazione della piazza risolverà poi un altro annoso problema, di ordine pubblico e sicurezza. Durante le varie funzioni religiose (matrimoni, funerali, ricorrenze religiose ecc.) la polizia municipale è spesso costretta a chiudere la via per il centro a causa dell’affollamento sul sagrato (troppo ridotto) e nella stessa strada per la mancanza di uno spazio adeguato intorno alla chiesa. Il nuovo spazio urbano sarà finalmente un luogo di sosta e di incontro per i cittadini e per i fedeli. Quattro grandi panchine di marmo locale, due nella zona dell’ampliamento del sagrato basso, di fronte al giardino verticale, e due di fianco alla nuova fontana decorativa, consentiranno la sosta. La parte di prato adiacente la chiesa potrà ospitare opere di scultura".

I dettagli tecnici sono stati illustrati dal progettista, architetto Marco Pacini. "Il sagrato rialzato della chiesa verrà conservato – ha confermato – mentre verrà ricostruito e modificato il pavimento fronteggiante la chiesa. L’area corrispondente alla demolizione del vecchio edificio sarà pavimentata con tozzetti di pietra e marmo bianco con posa a “coda di pavone”. Questa parte sarà suddivisa in zone con l’idea di ricostruire la traccia dell’edificio demolito, quasi a lasciare una memoria del passato. La nuova piazza sarà dotata di prato, un filare di piante e la parte più interna sarà organizzata in modo da collegare il nuovo ingresso laterale della chiesa alla via Duca D’Aosta. Prevista la realizzazione di un nuovo ingresso in chiesa protetto per i disabili, sulla facciata lato monti".

Francesca Navari