La passerella medicea Sarà pronta a giugno

Nuovi lavori in vista, dalla sistemazione della passerella nel capoluogo allo sgambatoio che sarà realizzato a Querceta. Per quanto riguarda la messa in sicurezza del territorio, è stato approvato il progetto definitivo della sistemazione del versante franoso sul Monte di Ripa, per 650mila euro. Nel frattempo è partito il restauro della passerella medicea a Seravezza, che sarà pronta a giugno, in tempo per il grande afflusso di visitatori per gli eventi estivi della Fondazione Terre Medicee. La pulizia delle strade va avanti, anche alla luce dell’esplosione della stagione che favorisce la crescita dell’erba. In questi giorni sono stati interessati dal taglio tutti i percorsi delle sfilate delle contrade per il Palio dei Micci. In approvazione la realizzazione dello sgambatoio a Ponte di Tavole. Altro progetto in via di approvazione è per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei cimiteri di Querceta e Seravezza, mentre si attende il nulla osta della Soprintendenza per la realizzazione dei nuovi vialetti a quello di Basati.