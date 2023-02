"La Passeggiata è senza musica"

No alle musiche di Carnevale a Lido: “Senza senso il diniego dell’Amministrazione Pierucci”. Fratelli d’Italia si solleva contro il silenzio imposto in passeggiata: eppure per molto tempo una radio ha trasmesso programmi e musica e tutti erano concordi, specie durante le feste natalizie. Allora come mai durante il Carnevale, dove il lungomare viareggino si prolunga ancor di più dopo la Fossa dell’Abate, niente musica? “L’Amministrazione Pierucci esclude Lido di Camaiore dai festeggiamenti per il Carnevale: una decisione assurda, di cui non si riescono a capire i motivi - tuona Claudia Bonuccelli, consigliera di FdI - Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia si unisce alle proteste del Centro Commerciale Naturale di Lido, la cui richiesta di diffondere musiche carnevalesche è stata negata”.

Anche Carmelo Donzella, presidente dei commercianti, aveva infatti protestato per questa scelta considerandola improbabile. “I commercianti avevano chiesto di poter trasmettere canzoni di Carnevale attraverso l’impianto già esistente, che viene utilizzato, ad esempio, durante le festività natalizie - prosegue Bonuccelli - un’iniziativa a costo zero per il Comune e che avrebbe creato un’atmosfera di festa, in modo da coinvolgere anche la nostra Passeggiata negli eventi di questo periodo e creare continuità con Viareggio. Sono tanti i turisti che soggiornano in questo periodo a Lido o anche solo che arrivano per parcheggiare e recarsi poi ai corsi viareggini: perché non dare loro un adeguato benvenuto, trasmettendo anche l’idea di una Versilia unita e coerente? Il diniego ricevuto è una riprova dell’estrema chiusura al dialogo e alla collaborazione di questa Amministrazione, incapace di confrontarsi con i vari elementi del territorio. È abbastanza avvilente dover ricordare, nel 2023, che una frazione turistica dovrebbe essere animata in ogni periodo dell’anno, a vantaggio non solo dei commercianti, ma più in generale della promozione e dell’immagine di Camaiore”.

Isabella Piaceri