La pacifica invasione di centinaia di Harley-Davidson

Una sfilata di meravigliose ’signore a due ruote’. Oggi e domani si concentreranno in Versilia ben 820 partecipanti al raduno di Harley Davidson "Versilia Hog Chapter-Sapore di mare" con una panormaica di modelli e customizzazioni delle moto culto che rappresentano un sogno per gli amanti del settore. Ci saranno 610 moto provenienti da 38 Chapter Hog di tutta Italia: i partecipanti saranno alloggiati in 12 hotel e 8 campeggi da Marina di Pietrasanta a Viareggio rappresentando una risorsa turistica non da poco, oltre ad essere i veri protagonisti di un raduno unico neol suo genere. L’eventorappresenterà infatti un’alternanza tra i run motociclistici ed il relax in spiaggia. I partecipanti saranno presenti in giro per la Versilia anche tutto il giorno di domenica: domani alle 10 le moto faranno tappa alla Cittadella a vedere i carri e incontreranno il sindaco e la presidente della Fondazione, con merenda alle 12,30 e Carnival Party. Previsto un giro sul lungomare per un suggestivo passaggio di magnifiche Harley.