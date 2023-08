La nuova vita dei "salti" in pineta Lavori finiti, domani l’inaugurazione

Stanno proseguendo perfettamente i lavori per i nuovi tappeti elastici della pineta di Ponente. L’investitore, l’imprenditore di Pontedera ’adottato’ viareggino Michael Caprile, ha completato la rimozione del vecchio impianto per poi oggi iniziare con l’installazione di quello nuovo. Caprile ha investito nell’area per ridare una nuova vita ai “salti” con delle reti di nuova generazione, trasformando in realtà anche un sogno dei suoi due figli, che quando compiranno la maggiore età, se ne occuperanno. L’inagurazione sarà domani dalle 17 alle 18, ora in cui i bambini avranno la possibilità di divertirsi gratuitamente delle reti. Per quanto riguarda il rinfresco, potrebbe essere fatto in collaborazione del Chioscio, il bar ristorante situato di fronte, motivo in più per attirare famiglie e per festeggiare questo traguardo.