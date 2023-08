"La notte delle stelle" Stasera festa in piazza

Per la seconda edizione de "La notte delle stelle", il comune di Massarosa con l’organizzazione dell’agenzia Also Eventi di Sonia Paoli si appresta a far vivere una notte magica all’insegna del divertimento e della musica. In via Cenami e in piazza della chiesa si susseguiranno grandi ospiti come il comico Matteo Cesca – direttamente da Zelig e Colorado – che animerà il palco con la sua innata simpatia, e il cantante Omar Bresciani che si è fatto strada in luoghi prestigiosi come Sanremo e Castrocaro. Ad arricchire lo show Onirika con la sua sognante performance e le sfilate di moda e bellezza con le eccellezze di Massarosa in passerella.

L’evento, che inizierà oggi nel tardo pomeriggio, continuerà con show di animazione, musica, trampolieri e performance di danza, per culminare alle 21 con un finale “stellare” a sorpresa: una grande mongolfiera dalla quale partiranno mille stelle cariche di messaggi di pace e felicità scritti dai bambini. "Siamo soddisfatti di aver organizzato un grande show nel cuore dell’estate – commenta l’assessore del turismo Fabio Zinzio – ringrazio Also Eventi che ha partecipato alla continua crescita per gli eventi di Massarosa".