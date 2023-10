"La nostra è una festa popolare". Migliaia tra visitatori e volontari

Essere definiti "sagra di porchettari", ovviamente, non ha fatto piacere ai vertici e ai volontari del CarnevalDarsena. Ma il presidente Massimiliano Pagni (nella foto in alto), visto che siamo in tema di maschere, veste i panni del pompiere. E non fa drammi rispetto alle parole di Pasquale Sgrò.

Presidente, cosa ne pensa?

"Abbiamo pubblicato qualche riga sulla nostra pagina Facebook (il testo completo è nella pagina a fianco; ndr). Un messaggio un po’ ironico, nel nostro stile. Senza polemiche".

Il tema profondo è la natura del rione. Per lei cos’è il CarnevalDarsena?

"Per me, e per tanti altri come me, è tante cose assieme. È una festa di quartiere, prima di tutto. Ma è anche un momento di divertimento e di socializzazione. È una fase di trasgressione, certo, ma una trasgressione ’sana’, che ti porta a essere attore di uno spettacolo di massa, aperto a tutti coloro che vogliano partecipare o anche soltanto assistere".

Ci si maschera ancora al Baccanale?

"Quello delle maschere è un tema che mi sta molto a cuore. L’obiettivo del consiglio, negli ultimi anni, è stato il rilancio della voglia di mascherarsi. Perché è vero: c’è stato un periodo in cui questa voglia si era un po’ persa. Ma i numeri, negli ultimi anni, li abbiamo visti. All’ultima Sfilata delle Mascherate avevamo una trentina di gruppi che si sono organizzati, si sono dati un tema e l’hanno sviluppato. Erano un migliaio di persone".

Quindi, ad oggi, lo considera un obiettivo centrato?

"I numeri, nelle ultime edizioni, li abbiamo visti tutti. L’attenzione alle maschere rientra in un progetto più ampio che è queello di mettere in piedi una festa per le famiglie, in cui tutti possano venire per assistere a uno spettacolo unico e divertirsi. Da quando abbiamo proposto per la prima volta la Cena delle Mascherate, a cui poi abbiamo legato la Sfilata, i numeri sono sempre aumentati, anno dopo anno. Siamo tornati a respirare uno spirito, è questa la parola giusta, che è lo stesso spirito che animava il rione negli anni Settanta e che aveva reso il CarnevalDarsena famoso in tutta Italia. È un obiettivo che ci eravamo dati come consiliatura, e oggi mi sembra che i numeri che fa il Rione siano positivi. E il buon lavoro traspare anche dall’affetto della città e dalla vicinanza che sentiamo dall’amministrazione comunale".