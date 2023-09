La nautica va a gonfie vela: "Grazie al capitale umano"

VIAREGGIO

Va a gonfie vele il 63° Salone Nautico di Viareggio a riprova che il settore vive una stagione importante, come ci conferma Maurizio Balducci (Overmarine Group), vice presidente di Confindustria Nautica.

Quali sono le aspettative della nautica?

"Molto buone e di sviluppo anche oltre il 2026, anno nel quale le costruzioni in atto oggi saranno state consegnate. Il riferimento annuale è ovviamente indicativo e varia da azienda a azienda e al tipo di marketing. In ogni caso posso dire che la nautica italiana sarà sempre la numero uno al mondo, in termini di qualità e innovazione tecnica e di design, oltre che di fidelizzazione e attività post vendita. Per tali ragioni aumenta la clientela. Circa le attività messe in campo dalle realtà viareggine, confermo un dato importantissimo e cioè che la delocalizzazione sui Navicelli a Pisa messa in atto da alcuni cantieri ha avuto grande rilievo operativo, permettendo di eseguire grandi costruzioni, cosa che a Viareggio non è possibile. Posso testimoniare per esperienza diretta che Overmarine, in quel sito, ha ottenuto pienamente gli obiettivi prefissati".

Riguardo alle normative per lo yachting come state procedendo?

"Stiamo lavorando da tempo, come Confindustria Nautica, direttamente con gli enti statali soprattutto per cercare di eliminare una volta per tutte le troppe normative che intralciano le autorizzazioni e legano lo sviluppo. Occorre semplificare la vita ai diportisti che siano proprietari di piccole o di grandi imbarcazioni, ovviamente mantenendo tutte le norme indispensabili, basiche e sulla sicurezza. Il numero di persone che andrà per mare per diporto sarà sempre più in crescita e dobbiamo agire in questi ambiti per avere uno sviluppo dello yachting regolamentato modernamente".

I cantieri viareggini hanno da sempre puntato su proprio capitale umano?.

"Certamente. È una caratteristica che manteniamo tutt’oggi e che ci contraddistingue. Continuiamo a preferire personale che entra da giovane e che cresce in cantiere, luogo di lavoro che sente molto vicino. Ci sono bravissimi architetti, ingegneri, tecnici specializzati, così come negli altri settori aziendali. Occorre anche in questo decisivo campo implementare tutte le azioni corrette per avere risultati soddisfacenti per tutti".

Walter Strata