La nautica prende il largo "Qui c’è il cuore pulsante"

VIAREGGIO

La 13esima edizione di Yare, che si chiude oggi, ha fatto registrare una partecipazione molto importante con 120 comandanti di grandi yacht e di addetti ai lavori. Tutti vogliono il Made in Italy, marchio più che mai in vetta alle classifiche del business di alto livello. La nautica da diporto piace sempre di più e Viareggio, con il suo distretto e quello che le nostre aziende propongono sul mercato, guidano questa speciale graduatoria. Con risvolti economici decisivi.

L’ingegner Vincenzo Poerio è uno dei massimi esperti italiani nel settore, presidente del Distretto nautico della Toscana e di Yare. "L’interesse degli armatori è sempre più forte. Certamente Viareggio come porto e come infrastrutture deve adeguarsi alle richieste sempre più forti della clientela, che arrivano in continuazione".

Eventi internazionali come Yare, agevolano questo tipo di sviluppo?

"Guardi, io ho lavorato a Viareggio per molti anni, e fin da allora sentivo dire che il porto e la sua agibilità per i grossi yacht andava adeguata, perché la tendenza era quella di avere progetti di barche sempre più numerosi e importanti. Da tempo il mercato del refit è in costante crescita e per i cantieri costruttori è un importante lavoro come post vendita, crea grandi volumi e valore, potendolo svolgere sostanzialmente senza grossi investimenti. A differenza di un’azienda che deve nascere dal nulla e investire sullo specifico business. In genere le richieste sono indirizzate per prime sulle aziende locali".

Resta altissimo l’interesse, vista l’affluenza di esperti dello yachting a questa edizione di Yare...

"Certo, vuol dire che abbiamo lavorato bene e che i responsabili degli yacht vedono in questo evento un’importante occasione. Qui l’imprenditoria italiana e internazionale ha un contatto diretto con i responsabili degli yacht. Viareggio è l’ambiente ideale". Tra i comandanti presenti anche il viareggino Lorenzo Avallone, 36 anni, che sta seguendo il refit di una barca da lavoro da trasformare in uno yacht di 35 metri, in un cantiere a Monfalcone.

C’è molta richiesta di personale qualificato?

"Molta, anche se chiamano per primi gli anglosassoni. Ma noi italiani e noi viareggini come marittimi stiamo al passo e confermo che il lavoro a bordo non manca"”.

Walter Strata