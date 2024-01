La natura a rischio per colpa dell’uomo

‘All you can eat’, la feroce satira con cui il talentuoso Matteo Raciti debutta fra i carri di Seconda categoria. “Sono emozionato - ammette il costruttore siciliano, oramai divenuto viareggino - e non so bene ancora cosa aspettarmi. Di certo darò il massimo, consapevole che la mia vita è cambiata e con essa le responsabilità”. Sul carro dice: “Ho voluto rappresentare un personaggio brutto e meschino simbolo dell’ingordigia umana e l’ho chiamato Gordo (dallo spagnolo grasso, ndr). E’ intento a divorare l’ultima cena”. “Niente è fuori pericolo - osserva ancora Raciti -. La natura soffre, così ho voluto apparecchiare sulla tavola un albero, il mondo animale soffre, così ho raffigurato una megattera, persino le montagne sono a forte rischio. Il punto di non ritorno è oramai prossimo”.

Strutturalmente spicca la figura del Gordo (11 metri di altezza) che spalanca le fauci e muove braccia e mani, con tanto di forchetta e coltello ben impugnati. A fondo tavolo spuntano anche i piedi mentre, nella parte posteriore del carro, due pile di vettovaglie ondeggiano in precario equilibrio. Molto curato l’aspetto coreografico con Chiara Gistri che si occuperà del progetto teatrale guidando le 130 maschere vestite da camerieri e da eleganti invitati alla cena (questi saranno 20). Sul carro troveranno posto, invece, altri 20 figuranti vestiti da lavapiatti. Dj è Marco Bertolucci che mixerà la musica, tra cui la heat ‘All you can eat’ di Vinicio Capossela.

Giovanissima anche la squadra che affiancherà Raciti, composta dai mascheratisti Silvano Bianchi e Andrea Giulio Ciaramitaro oltre che da Christian Moriconi e Michele Longoni.

Sergio Iacopetti