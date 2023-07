"La musica non può finire" Parte una raccolta firme

di Martina Del Chicca

È calato il silenzio sulla Passeggiata; nessun concerto, nessun gioioso assembramento tra i tavoli del “Fanatiko“. Moderno Cafè Chantant che da qualche anno propone per i clienti spettacoli di intrattenimento (anche senza l’obbligo di consumazione per chi si fermava sulle panchine).

L’ordinanza di stop alla musica notificata dal Comune, scaturita dagli esposti di alcuni residenti che a causa dei decibel hanno denunciato addirittura "stati d’ansia" e sostenuta da un’indagine fonometrica, ha costretto il titolare del locale, Alessandro Pierini, ad annullare le serate che avrebbero dovuto fare da colonna sonora al fine settimana. "Ma non ci arrendiamo. E se non possiamo far sentire la nostra musica – dice Pierini, ex calciatore della Serie A e da 21 anni “capitano“ del Fanatiko – proveremo a far sentire la nostra voce". In queste ore partirà dunque una raccolta firme, "Per dimostrare che c’è una parte di città, residenti, imprenditori e commercianti, che sostiene il nostro lavoro e quello che faticosamente cercano di fare anche altri colleghi. Per dimostrare – prosegue Pierini – che quello che facciamo piace, e che è importante per una città turistica offrire momenti di intrattenimento. Perché è, anche, così che una città è attrattiva. D’estate c’è voglia di leggerezza, di canzoni, di feste... E la Passeggiata è il cuore vivo di Viareggio. Il posto dove naturalmente si va cercando un po’ di svago". E come disse l’allora presidente della Fondazione Carnevale Alessandro Santini a chi gli contestava il Carnevale estivo: “Per chi vuole dormire c’è sempre il Matanna“. Frase diventa epica.

Comunque l’avvocato incaricato dal Fanatiko già da lunedì si metterà a lavoro per valutare il provvedimento notificato al locale, "in particolare – aggiunge Pierini – vogliamo capire come è stata svolta l’indagine fonometrica, visto che è stata commissionata ad un’agenzia privata". E contesta le accuse: "Abbiamo sempre cercato un equilibrio tra la voglia di divertimento e la necessità di riposo, proponendo due ore di musica live senza mai sforare la mezzanotte. E quello che rammarica – conclude Pierini – è la poca tutela nei confronti di chi lavora e investe nella città. Non credo che sull’altra costa, sulla Riviera Romagnola, le istituzioni rispondano in questo modo di fronte a qualche sparuta lamentala".