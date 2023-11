La musica live. Solisti e band. Tanti concerti

Weekend a suon di musica. Si parte stasera con “Musica al Cro” di Pietrasanta con “The Jam Brothers Acustic Funkyblues” nato da un‘idea di Francesco Mattei, chitarra elettrica, Sandro Paoli, piano e Hammond. Il gruppo propone un repertorio di grandi nomi B.B. King, ZZ Tp, Free, Clapton, Cream, Mayer, Santana... con l’ausilio al basso elettrico di Anacleto Orlandi. Per l’aperitivo time del Sakay Ristobar a Lido sbarcherà King Rossetti (foto) con il mix di blues & rock and roll, canzoni inedite e storie. Domani al Sakay gli Alienanza, gruppo di cover rock dagli anni ‘70 a oggi. Al Corsaro Rosso i Funkastici infuocano il palco tra canzoni di Eminem, Black Eyed Peas, Avicii, Katy Perry, Daft Punk, Bob Sinclair, Jovanotti e altri. Sabato jam session blues del Sakay a Lido e il Corsaro raddoppierà con un evento all’insegna delle migliori hits di artiste rock femminili. Voce Samuela Salani, Mamo Giusti, chitarra, Emmanuele Modestino, basso, e Giuseppe Favia batteria.

Sabato alla Capannina di Franceschi pianobar in veranda con Stefano Busà e Andrea Sera e una big band sul palco principale. Alle cene jazz del Rosolaccio a Tonfano ’omaggio al chitarrista Wes Montgomery con musica rivisitata in chiave moderna da Simone Basile, chitarra, Manrico Seghi, organo Hammond, e Jp Liguori batteria. I musicisti, con un album omaggio all’attivo “Wes or No”, ricreeranno il trio per chitarra e Hammond importante nella carriera di Montgomery. Chi ama cantare evento al Sunset sulla Marina di Torre del Lago con Maurizio in consolle. Si chiude domenica A Casa Mia a Bicchio con Roby alle tastiere.

Dario Pecchia