La musica live. Il tour nei locali. Ricco weekend

Nel weekend ricco programma dei concerti di musica live. Si parte stasera con “Musica al Cro” di Pietrasanta con un happening: il live “Il rock dei decenni d’oro” della Rick Hutton Acoustic Band. Il gruppo ha il fulcro nel frontman Rick Hutton (nella foto), ex veejay della Vidoemusic, cantante e appassionato di rock. E’ una scaletta di cover dagli anni ’60 accompagnate da aneddoti, ricordi e riflessioni. La line-up è composta da Hutton, voce solista e chitarra, da Andrea Checcucci e Paolo Sodini, chitarre, e Matteo Sodini, batteria. Domani happening al Corsaro Rosso al Vialone con gli Strange Illusion, cover band lucchese Iron Maiden, gruppo heavy metal famoso. Al Freesound Club a Montramito live con la musica che picchia duro. Una serata punk rock con tre band : Death Wishlist, gli Wide 69 e i Comptent for Gear. All’Almarosa al Forte Gianmarco Puccinelli, trasformista toscano, fa un viaggio nella musica italiana soprattutto al femminile. Il Corsaro sabato raddoppierà con un evento a ritmo di rock and roll con le Formiche Vivaci.

Alla Capannina di Franceschi pianobar in veranda con Stefano Busà e Andrea Sera e una big band sul palco principale. Per i fan di Ligabue al Freesound i Radiofreccia cover band del rocker emiliano in formazione completa. Per chi ama il pianobar da ascoltare e cantare Roby alle tastiere al Circolo Mareluna a Camaiore. Chi ama cantare, sabato sulla Marina di Torre del Lago al Pub Le 3 Scimmie. Si chiude domenica dalle 13 al Sunset sulla Marina della frazione di Puccini con il concorso “Tuscany Fashion Model”: Maurizio in consolle e karaoke.

D.P.