La musica dei giovani sul palco A Palazzo Mediceo il Live Festival

Generazione Toscana, la prima data del Mediceo Live Festival a Palazzo Mediceo. Sette artisti toscani e Karaoke Indie protagonisti oggi della giornata inaugurale del Festival per una notte all’insegna dell’esplorazione musicale. Generazione Toscana è un progetto sperimentale che celebra i talenti della regione nato dalla necessità di molti gruppi di trovare spazi dove esibirsi senza troppe intermediazioni e dalla consapevolezza e dall’esigenza di valorizzare una realtà che emerge con più forza e a cui è giusto dare visibilità. Dalle 19 si esibiscono Aliperti, Baldacci, Soldati, Beca, all’anagrafe Edoardo Becattini con la band i Percy Beat. Da Pietrasanta il duo composto da Mazy & Pablo, poi il duo pop composto da Emanuele Cecchini e Nicolò Zarcone di Viareggio. Dalla Versilia Alessandro Baroni, in arte Oh Baro, e i Radio Panorama con pop panoramico. Concludono la serata Karaoke Indie, protagonisti gli spettatori cantano i grandi successi della musica indie con l’orchestra: prenotarsi all’inizio e aspettare di salire sul palco.