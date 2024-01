La mostra dell’enfant prodige: "Tornare ai carri? Non si sa mai..."

"Ho avuto un po’ di tempo libero". Se Noodles – "Sono andato a letto presto" – era evasivo, Simone Politi è il ritratto della modestia. Ha avuto del tempo libero: difficile, al giorno d’oggi, ritagliarselo. Metterlo a frutto, poi, è quasi un’impresa. Ma lui c’è riuscito, riscoprendo la passione giovanile per la pittura.

Il prodotto di questa esperienza è una mostra che sarà allestita nella sede della Lega maestri d’ascia e calafati, in via Coppino: si tratta della prima personale di un artista che ha fatto la storia del Carnevale, soprattutto a ridosso del nuovo millennio con la memorabile cavalcata tra 1996 e 2000: cinque vittorie di fila, partendo dalle Mascherate in gruppo, impreziosite dai successi all’esordio sia in Seconda, sia in Prima Categoria. Un’impresa che sarebbe riuscita solo a Luca Bertozzi, che non a caso s’ispira proprio a Politi. Poi altri podi, una vittoria (nel 2002) e diversi premi speciali, fino al passo indietro nel 2016.

La mostra s’intitola "Manifeste apparenze": si compone di una trentina di quadri e sarà esposta dal 9 al 13 febbraio (ingresso libero), in concomitanza con le date del Carenvaldarsena. È organizzata dagli ’Amici della Darsena’, in collaborazione con il Rione e la Lega maestri d’ascia e calafati.

"Sono emozionato – rivela Politi –, è la mia prima mostra e spero che in tanti possano venire a vedere i miei lavori. I quadri sono frutto del lavoro degli ultimi due, tre anni: non c’è un filo conduttore, ma si ritrovano tanti elementi che richiamano la tradizione di Viareggio. Ho sempre avuto la passione per la pittura – continua –; crescendo, l’ho dovuta mettere a tacere per mancanza di tempo. Averla riscoperta mi ha aiutato: oltre a darmi l’opportunità di questa mostra, per me dipingere è una sorta di terapia".

Inevitabile parlare di Carnevale, di cui Politi è stato grande protagonista. "Mio papà ha collaborato con tanti grandi carristi, su tutti Arnaldo Galli. Quando sono arrivato a competere con lui è stato pazzesco. Bertozzi come mio ’erede’? La sua bravura è sotto gli occhi di tutti, penso di non fare torto a nessuno sottolineando le sue qualità. Se è arrivato dove è arrivato, il merito è tutto suo. Un mio ritorno nel Carnevale? Vediamo. Non do nulla per scontato, anche se l’età può essere un freno. Certo è che in questi anni la pittura mi ha dato una mano ad alleggerire la mancanza del Carnevale".