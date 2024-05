La mostra del regista Chelsom: "Dream role" sarà al Fortino. Scatti di set e star del cinema

Momenti di vita, luoghi, scatti di scena ma soprattutto volti e espressioni sono i protagonisti di Dream Role, mostra evento al Fortino che, dal 22 giugno al 14 luglio, vede per la prima volta esposte le fotografie di Peter Chelsom, regista di pellicole come Shall We Dance e Serendipity: 50 immagini - alcune mai rese pubbliche - per un viaggio nella vita, nella carriera e nelle visioni dell’artista britannico che unisce scatti ad attori come Jerry Lewis, Jennifer Lopez, Diane Keaton, Charlton Heston, Gary Oldman, a persone comuni immortalate nella loro quotidianità. Trentacinque anni di carriera cinematografica, trascorsi lavorando con i più grandi attori di Hollywood, senza mai abbandonare la fotografia. Dream Role (curata da Beatrice Audrito) racconta la passione di Chelsom per la fotografia; una passione nata prima ancora del cinema, "prima di morire, mio padre mi donò una Kodak Retinette 1B per il mio tredicesimo compleanno. Improvvisamente, tutto divenne fotografia. Ne ero ossessionato". "E’ l’occasione – afferma l’amministrazione comunale – per conoscere un altro volto del regista britannico così legato al nostro territorio da condividere proprio a Forte dei Marmi, una sua espressione artistica più intimista ma potente, quella della fotografia". La prima sezione è dedicata alla produzione giovanile di Chelsom: Treacle, Hear My Song e Funny Bones, una trilogia di film girata a Blackpool. La seconda racconta invece gli anni di Hollywood, con una selezione di immagini in bianco e nero di attori e celebrità. Il regista dedica poi una sezione alla città con un ciclo di scatti che ripercorre il dietro le quinte di Security, girato nel 2021 con attori del calibro di Marco d’Amore, Silvio Muccino, Beatrice Grannò, Fabrizio Bentivoglio, Maya Sansa.