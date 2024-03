La Mostra agrozootecnica si rinnova: "Sarà un’edizione di grandi sorprese"

La Mostra agrozootecnica raddoppia rispetto alle ultime edizioni e torna alla formula del fine settimana. Appuntamento sabato 13 e domenica 14 Aprile, con tante novità a cui l’amministrazione sta lavorando per far crescere l’evento di primavera. Le aree in cui si svolgerà la manifestazione saranno piazza Provenzali, Via Pellegrini (che ospiterà per la prima volta i banchi della Fiera del Carmine), via Cavalieri di Vittorio Veneto e via Cenami, quest’ultima con un’area interamente dedicata ai bambini e alle famiglie, tra laboratori, spettacoli, giochi ed installazioni. "Stiamo lavorando a un’edizione rinnovata e potenziata – spiega l’assessore al turismo Fabio Zinzio –: torniamo ai due giorni di manifestazione e cerchiamo di rilanciare la parte di via Cenami che negli ultimi anni soffriva a livello di presenze con un’area interamente dedicata ai bambini e alle famiglie, piena di attività e animazione. L’area spettacoli con sorprese e novità resta in piazza Provenzali e per la prima volta i banchi del Carmine saranno in via Pellegrini, anche in questo caso per cercare di dare nuova spinta anche a questo aspetto dell’evento".

"Siamo soddisfatti di poter tornare ad un intero weekend di eventi – conclude la sindaca Simona Barsotti –; le manifestazioni hanno bisogno di novità e cambiamenti per confermarsi e crescere, questa sarà un’edizioni di grandi sorprese con l’obiettivo di valorizzare tutte le diverse aree e attrarre più persone possibile sul nostro territorio".