La missione dei ’Progetti del cuore’ Ecco il nuovo Doblò attrezzato Si potenzia il trasporto dei disabili

Trasportare chi ha più bisogno, in particolare i cittadini disabili, dando loro una mano ad affrontare commissioni altrimenti impossibili. È questa la missione del nuovo Fiat Doblò attrezzato assegnato alla Croce Bianca di Querceta, e inaugurato domenica scorsa, nell’ambito dei “Progetti del cuore“, iniziativa solidale che taglia così il nastro di un altro importante traguardo raggiunto, facendosi carico delle spese di gestione e mantenimento.

Grazie alla partecipazione delle imprese locali, ognuna secondo le proprie possibilità, è stato infatti possibile dotare l’associazione di un mezzo – a costo zero – che verrà utilizzato nei territori di Seravezza e Pietrasanta, consentendo alla Croce Bianca di continuare a svolgere quotidianamente la propria missione e garantire agli anziani e alle loro famiglie un importante servizio di mobilità gratuita (assistenza sociale, cure mediche, istruzione, sport, svago e così via). All’inaugurazione era presente anche Enrico Salvatori, vice presidente della storia associazione di volontariato, oltre ai volontari e le numerose famiglie beneficiarie del servizio, oltre ai titolari delle attività che hanno sostenuto il progetto. "Questo mezzo – spiega Salvatori – serve per svolgere tutte le attività di trasporto pe i disabili. I nostri sono trasporti socio-assistenziali. Ci occupiamo di chi ha bisogno di un aiuto in termini di mobilità. Anziani e disabili che devono raggiungere ospedali e centri medici per visite specifiche, grazie all’aiuto dei nostri volontari e dipendenti, riescono ad arrivare a destinazione, muovendosi tra la Versilia, Lucca e Massa ed effettuando ogni anno migliaia di viaggi".