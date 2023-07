La Misericordia si doterà di un mezzo di trasporto Sponsor, ultime adesioni

Entro ottobre la Misericordia di Pietrasanta si doterà di un nuovo mezzo per il trasporto dei disabili, ma per completare il progetto mancano ancora una manciata di sponsor. Per questo motivo la storica confraternita di via Mazzini rivolge un appello alle ditte interessate. La formula è quella già collaudata in passato: il Ford Transit, dotato di pedana per le carrozzine, verrà fornito dalla “Acg Italia“ con un comodato gratuito di 4 anni e gli sponsor, in cambio, potranno inserire il loro logo lungo la fiancata del mezzo. "Ci scusiamo con le aziende che hanno già aderito – scrive l’associazione – ma il ritardo della consegna del mezzo, che avverrà ad ottobre come ci ha comunicato ’Acg Italia’, è dovuto principalmente all’attuale, seppur minima, mancanza di alcuni sponsor. Se qualche azienda fosse interessata a completare gli ultimi spazi disponibili sul mezzo e aderire a un’iniziativa sociale importante per la comunità, può contattare l’incaricata di ’Acg Italia’ al 333-4545053".

d.m.