La Misericordia riparte Eletto il magistrato

Ad oltre due anni dal commissariamento, scattato in seguito a una serie di problemi di natura economico-finanziaria, la Misericordia di Tonfano può finalmente ripartire con un nuovo consiglio direttivo, ossia il “magistrato“ come si dice nel gergo delle confraternite. Merito delle elezioni che si sono svolte domenica alla sede di piazza Villeparisis, le quali hanno fornito i nominativi dei sette consiglieri (su un totale di 14 candidati), più i tre probiviri (su un totale di cinque candidati). I sette neo consiglieri sono Stefano Forno, Caterina Acci, Stefano Lorieri, Salvatore Garbo, Massimo Tomagnini, Anna Maria Pagnini ed Elia Bacci (come sostenitore). I tre probiviri, invece, sono Federica Carnicelli, Giulia Jouni e Annalisa Fabbri.

Gli esclusi avranno tre giorni di tempo per fare ricorso, in caso contrario da giovedì scatteranno i dieci giorni – quindi entro il 3 settembre – entro i quali dovrà essere convocato il consiglio per eleggere presidente, vice presidente e assegnare le altre cariche. Il futuro governatore, pertanto, porrà fine al temporaneo mandato del commissario Massimiliano Iacolare. Ma al quartier generale di piazza Villeparisis non sono tutte rose e fiori visto che il centro prelievi, chiuso dal 1° aprile, è ancora un sogno da realizzare. Il personale è stato individuato e l’account attivato, ma per far ripartire il servizio mancano alcune credenziali. Il che sta dilatando all’infinito un’attesa che molti speravano terminasse addirittura ai primi di luglio, giusto in tempo per venire incontro alle esigenze di una popolazione che a Marina, d’estate, aumenta a livelli esponenziali. Il rebus sulla riapertura, ad oggi, resta invece indecifrabile.

d.m.