La Misericordia festeggia il nuovo mezzo

Misericordia in festa. E’ stata inaugurata la nuova ambulanza: un mezzo modernissimo, dotato di tutti i presìdi di soccorso più all’avanguardia, che sarà destinato al servizio d’emergenza territoriale del 118. L’ambulanza è stata donata da un anonimo benefattore: si tratta di un confratello dell’associazione che desidera restare ignoto. Questa è stata anche l’occasione, particolarmente sentita a Seravezza, per ricordare uno storico volontario della Misericordia che non c’è più: Roberto Sacchelli, detto Scialè, scomparso lo scorso marzo, come scritto sulla fiancata dell’ambulanza, il nuovo mezzo è dedicata proprio alla sua memoria. La cerimonia di inaugurazione ha coinvolto la cittadinanza e l’associazionismo e sono intervenute le autorità locali. Il correttore spirituale della Misericordia, don Luca Volpi ha celebrato la messa nella chiesa della Santissima Annunziata e dopo c’è stata la benedizione del mezzo a cui è seguito un breve corteo festoso per le vie di Seravezza e nella piazza antistante la chiesa un pranzo beneaugurante aperto a tutti.

Congiuntamente a questa importante giornata, la Misericordia di Seravezza ha colto l’occasione per presentare ufficialmente il nuovo consiglio direttivo, derivato dall’esito delle elezioni del 3 e 4 maggio scorso. Luca Antonucci è il nuovo governatore; Mirco Del Chiaro è il vicegovernatore; Nino Verona è il segretario generale; mentre i consiglieri sono: Mirella Marchi, Elisabetta Boccoli, Melissa Esposito e Samuele Chericoni.