La Misericordia è un rebus I conti restano pignorati

di Daniele Masseglia

Le lancette dell’orologio sono impietose e scandiscono tempi diversi che scorrono a velocità diversa. Perché se la Marina è già piena di turisti e la necessità di avere servizi sanitari a portata di mano cresce di giorno in giorno, la riapertura del centro prelievi alla Misericordia di Tonfano non ha invece una data precisa. E, a dirla tutta, nemmeno una certezza su cui fare affidamento. L’atteso incontro di ieri in municipio tra il sindaco e la confraternita di piazza Villeparisis si è concluso con l’annuncio di una scadenza di 10 giorni "per concludere le verifiche sulla situazione finanziaria dell’associazione avviate dal funzionario responsabile dei tributi comunali". Sotto la superficie del burocratese ci sono però una serie di numeri.

Il debito della Misericordia nei confronti del Comune è sceso da 600mila euro a circa 100mila euro. Ma i conti correnti sono ancora pignorati e questo significa che se arrivasse una donazione quei soldi finirebbero al Comune e non all’associazione, di conseguenza impossibilitata a pagare una persona per riaprire il centro prelievi. Ecco perché la richiesta del commissario Massimiliano Iacolare è sempre la solita: sbloccare i conti. "Siamo felici per l’ennesima collaborazione da parte del sindaco. La finalità – dice – è dar gambe al centro con i tempi che ci vorranno. L’importante è ripartire senza affanno: liberare i conti significa poter prendere una persona e riaprire il centro prelievi". Anche Stefano Forno e Caterina Acci, referenti del gruppo volontari, hanno chiesto al Comune "di darci respiro – spiegano – per farci arrivare alle elezioni e ricostituire il magistrato. Il 26 luglio ci sarà l’assemblea per il bilancio e per nominare il comitato elettorale: le votazioni si terranno dopo 10 giorni".

In attesa che il Comune si interfacci con l’azienda di recupero crediti, il sindaco Alberto Giovannetti – con lui ieri c’era anche il consigliere della “Lista Mallegni-Forza Italia“ Daniele Taccola – dispensa fiducia e ottimismo. "Da una ricognizione sommaria – riassume – l’esito delle verifiche dell’ufficio tributi dovrebbe essere positivo. Se confermato, vuol dire che ci saranno tutti i presupposti affinché la confraternita possa riattivare a strettissimo giro il centro prelievi e gli altri servizi di assistenza alla comunità legati al soccorso. Abbiamo chiarito quello che c’era da chiarire con Iacolare: spero si possa davvero scrivere la parola ‘fine’ su questa vicenda. Ribadisco la nostra più totale vicinanza ai ragazzi come Stefano, Caterina e tutti i volontari, e ringraziare cittadini, associazioni ed enti che in questi mesi hanno cercato di dare una mano per la riapertura del presidio sanitario".