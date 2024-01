La Misericordia di Tonfano riparte con nuovi corsi e un’assunzione

Un corso rivolto a potenziali nuovi volontari e l’assunzione di una segretaria alla sede di piazza Villeparisis. A pochi mesi dalla ricostituzione del magistrato la Misericordia di Tonfano prosegue il suo percorso di rinascita seppur consapevole del tempo che ci vorrà per ripianare i problemi finanziari legati alle passate gestioni. Il corso base e avanzato per soccorritori sarà presentato lunedì alle 21, con partenza a febbraio (info 0584-22552). Il posto da segretaria sarà fino al 31 dicembre con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato (curriculum entro il 15 febbraio). "Il volontariato è l’anima delle associazioni – spiega la governatrice Caterina Acci (nella foto) – e grazie anche ai due precedenti corsi possiamo contare su una ventina di persone. La situazione non è semplice perché siamo senza dipendenti. Oltre alla segretaria vorremmo assumere uno o due autisti e aumentare i giorni per il centro prelievi. Pian piano stiamo risalendo".

d.m.