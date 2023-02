"La Misericordia ci dia una mano"

Protesta contro la Misericordia: “Non rispetta l’accordo”. Un anziano deve essere trasportato ogni giorno dalla Pieve, dove abita, al centro diurno a Massarosa: il mezzo della Misericordia purtroppo non raggiunge l’abitazione e la moglie è costretta a trasportarlo per un chilometro sia al mattino e che alla sera in inverno. “Ma il mezzo può benissimo arrivare a casa nostra - afferma la donna - anche perché alcuni volontari più benevoli giungono fino a casa. Il nostro accordo è di pagare 5 euro al giorno per questo servizio dato che mio marito non può camminare”. Insomma, dopo vari solleciti, a detta della donna, ex volontaria della Confraternita, è stata chiesta la cifra di 15 euro invece che 5“. Mi pare davvero assurdo che - dice - un mezzo possa passare e non lo faccia richiedendo un aumento tale a due pensionato. Ho parlato con il sindaco e l’assessore al sociale, ma nessun riscontro…”.