"La minoranza ha ostacolato lo sportello"

"Il continuo attacco delle opposizioni su questioni puramente formali e di regolamento, che hanno creato maldicenza gratuita e hanno fatto più da freno che da stimolo al nostro lavoro". L’assessore Valentina Mozzoni replica così alla minoranza che ha lamentato la partenza dello sportello antiviolenza, il cui progetto è stato illustrato nell’ultimo consiglio comunale.

"Abbiamo stanziato le risorse che servivano e adesso siamo in grado approvarlo in giunta – premette Mozzoni – gli esperti coinvolti sono interni ed esterni al Comune. In particolare avremo la collaborazione di “Abbraccio”, cooperativa sociale guidata dalla psicologa Silvia Tofanelli, con la quale abbiamo co-progettato lo sportello, iscritta nell’apposito elenco ministeriale e in quello regionale. Essa gestisce più case di accoglienza mamma-bambino e guiderà le attività di ascolto verso le donne che hanno subito violenza. Non ci siamo fermati qui, e di siamo dedicati anche al monitoraggio e all’accoglienza di casi meno gravi e di altre situazioni di fragilità, per le quali approfitteremo della collaborazione della nota cooperativa sociale “Le Briccole”. Stiamo già lavorando da tempo su questi due progetti integrati, sopportando nel frattempo il continuo attacco delle opposizioni su questioni puramente formali e di regolamento. Il sindaco è soddisfatto del mio incarico, avviatosi solo pochi mesi dopo il cambio di deleghe, per il quale solo da poco possiamo contare su risorse regolari. Suggerisco alle opposizioni di proporre e collaborare di più – chiude Mozzoni – e di non dedicarsi unicamente a tentare di screditare il lavoro altrui. Chi oggi parla dal pulpito, a suo tempo i soldi per far andare avanti il progetto non ha avuto capacità di trovarli, né ha saputo progettare in modo innovativo"