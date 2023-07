La minoranza e gli artigiani di Pietrasanta invocano l'asta per l'ex laboratorio "Pierotti"

Acquistare all’asta l’ex laboratorio “Pierotti“ in modo da convertirlo in un polo culturale e museale. Arriva da più parti la richiesta di rilevare lo storico immobile tra via del Castagno e l’Aurelia, una cui porzione di muro crollò a novembre. "La demolizione dell’ex laboratorio significa la perdita di una parte importante dell’identità di Pietrasanta – scrive il consigliere di ’Insieme’ Andrea Calcagnini – oltre a un vuoto culturale vista l’intenzione del sindaco di una destinazione commerciale e direzionale, cioè uffici e negozi. Ascoltare le voci dei cittadini, degli storici e degli esperti del patrimonio culturale potrebbe aiutare a trovare un compromesso equilibrato tra le necessità di crescita e sviluppo e il rispetto per la storia e l’identità di Pietrasanta". La pensa così anche lo scultore Massimo Galleni: "La città perde una grande occasione se non acquisterà all’asta questo spazio. L’ex ’Pierotti’ potrebbe diventare un museo per gli artigiani, tuttora assente. È un luogo dove si respira la storia del nostro artigianato, che ha reso famosa Pietrasanta nel mondo. È vergognoso e poco rispettoso che nessun amministratore abbia mai creato uno spazio dedicato al ’genius loci’ della città".