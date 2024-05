La Milanesiana. Arriva all’Eden. C’è Giacomino

Da mercoledì 22 maggio fino al 24 arriva, per la prima volta in città “La Milanesiana“, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. Letteratura, musica, cinema scienza, arte, filosofia eeatro diritto economia sport fumetto. Il più grande festival itinerante che promuove il dialogo tra le arti che animerà il palcoscenico del Teatro Eden con tre appuntamenti alle 21. Si inizia con “La Timidezza è oro“: ospiti la nuotatrice e campionessa olimpica Federica Pellegrini e lo scrittore Edoardo Nesi, Premio Strega 2011.

Secondo appuntamento “(I sogni non hanno età) tra alberi, sogni e bambini“. Prologo letterario di Tahar Ben Jelloun, che ha pubblicato “Gli alberi raccontati ai bambini” (La nave di Teseo), in cui narra ai ragazzi, e ai genitori e insegnanti, il suo rapporto con gli alberi e la natura. Nella seconda parte Cristina D’Avena si esibirà in concerto con il gruppo Gem Boy. Nella serata conclusiva del 24 maggio spettacolo di e con Giacomo Poretti “Fare un’anima”, monologo scritto e interpretato da Giacomo Poretti. Quest’anno “La Milanesiana“, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, festeggia 25 anni con

un’edizione straordinaria che terminerà il 9 agosto a St.Moritz. Il tema del 2024 è “La Timidezza (e i suoi contrari)“. La Rosa dipinta da Franco Battiato, che fin dalla prima edizione è il simbolo de “La Milanesiana“, quest’anno arrossisce con grazia in aderenza al tema portante, rielaborata da Franco Achilli. L’appuntamento è in collaborazione con Comune di Viareggio e Fondazione Carnevale di

Viareggio. Ingresso gratuito su prenotazione al seguente link: bit.ly/4bgmcOm.