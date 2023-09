La mensa non parte: "Giunta di incapaci"

"La mensa non riparte per l’incapacità della giunta Barsotti". I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Alberto Coluccini e Michela Dell’Innocenti intervengono sul servizio di ristorazione scolastica: "È triste la scusa avallata dalle due dirigenti scolastiche che con una circolare ai genitori tentano maldestramente di giustificare la mancata partenza del servizio e la disfatta della giunta di sinistra, addossando la colpa alle ’complesse procedure di gara a livello europeo’ e che, da cronoprogramma, la giunta Barsotti spera di riuscire ad attivare solo verso la fine di ottobre".

Per i consiglieri d’opposizione, tuttavia, "la realtà è che le regole europee da rispettare sono le solite di sempre e con cui l’amministrazione Coluccini aveva riattivato il servizio, addirittura in modalità innovativa e con l’aggravio delle norme anti-Covìd, in soli quattro mesi. E anche il commissario era riuscito a far partire il servizio regolarmente". Mentre "l’anno scorso – ricordano Coluccini e Dell’Innocenti – la mensa partì in ritardo, con qualità peggiore e prezzo più alto rispetto all’amministrazione di centrodestra. Quest’anno si fanno trovare ancora più impreparati alla partenza: sono addirittura sempre in fase di gara, dopo due anni che amministrano e nonostante abbiano dilapidato fondi pubblici affidando due consulenze esterne costose quanto inutili".

"L’unica certezza che hanno i genitori ad oggi è che la mensa non parte per esclusiva grave responsabilità della sinistra e se e quando ci sarà, sarà ancora più cara. Mentre all’opposizione gridavano allo scandalo e che la mensa era troppo costosa, oggi dopo due anni è palese che le promesse fatte mano solo propaganda e mera presa in giro dei cittadini".