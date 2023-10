La mensa "fantasma". Le famiglie insorgono contro i ritardi comunali

I ritardi nell’attivazione del servizio mensa non sono soltanto una questione politica. Si tratta, piuttosto, di un affare ‘logistico’, che coinvolge centinaia di famiglie.

Famiglie che, alle porte di novembre, stanno perdendo la pazienza. E così, dalle elementari di Piano di Conca arriva un appello a far presto. “Questo è un servizio fondamentale, basilare per dare piena attuazione al Diritto allo Studio, per chi sceglie di partecipare all’attività scolastica per l’intera giornata – spiegano Vanessa Pocci e Lucia Meniconi, che portano avanti le istanze dei genitori di una prima elementare – Senza un servizio di ristorazione scolastica non può essere assicurato ai nostri figli un diritto allo studio, non dovrebbe esistere un’attività per l’intera giornata senza un servizio mensa adeguato. Tutto questo a danno sia degli alunni, che dei genitori che, dall’inizio dell’attività scolastica e del tempo pieno, stanno facendo sacrifici per assicurare ai figli, nell’arco della giornata, un pasto che sia il più decente possibile, di certo non paragonabile a quello che potrebbe erogare un servizio refezione funzionante”.

Il problema, tra l’altro, è endemico. “Essendo questa non la prima volta che il Comune crea questo disservizio, ed essendosi protratto per lungo tempo – continuano – chiediamo prima di tutto spiegazioni in merito ed una veloce risoluzione di questa situazione inaccettabile. Vorremmo ricordare che il Comune dovrebbe erogare servizi, nei tempi e nei modi opportuni, dare una continuità a questi servizi, nell’ottica non del guadagno, ne del risparmio, ma di assicurare un servizio di mensa che sia qualitativamente idoneo, per assicurare ai nostri figli una refezione adatta alla loro necessità di crescita. Ci viene chiesta mesi prima l’adesione al servizio di refezione e puntualmente arriviamo a settembre di ogni inizio di anno scolastico, e ancora non è stata fatta l’assegnazione del servizio mensa. Quest’anno è peggio del 2022, siamo alla fine di ottobre e ancora non sappiamo se e quando comincerà, quale sarà l’azienda che fornirà il servizio, quali saranno le condizioni e le tariffe. Se c’era il numero di iscrizioni per far partire il servizio mensa perchè non è stata fatta mesi fa l’assegnazione del servizio di refezione scolastica?”.

Così il caso mensa non trova la parola fine. Dopo le sferzate dell’opposizione, e le sorprese della gara, arrivano anche le proteste dei genitori. Che chiedono prima di tutto chiarezza.

Dan.Man.