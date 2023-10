La mensa che non parte: "Il pranzo dei nostri figli, un’odissea quotidiana"

I ritardi nella partenza del servizio mensa continuano a far discutere a Massarosa. E da più parti si levano voci di protesta. "Siamo stanchi – spiegano due genitori di un bambino delle elementari –, la mensa non è soltanto un servizio. È un diritto dei nostri bambini. Sono mesi che si ragiona di iscrizioni, moduli e adesioni: siamo alle porte di novembre ed è tutto ancora fermo". Mentre il papà di un bambino che fa la prima elementare a Piano di Conca racconta delle difficoltà "a cercare di variare il pasto, sapendo che io o mia moglie lo prepariamo la mattina alle 8 e nostro figlio lo consumerà all’ora di pranzo. Bisogna pensare anche alla salute: non possiamo dargli tutti i giorni panini e focaccine. Ma è difficile organizzarsi per lasciargli un pasto caldo, visto che lo mangerà dopo quattro ore".

Nel frattempo, il Comune fa sapere che "la gara è stata espletata dalla stazione appaltante della Provincia e siamo nella fase di verifica degli aspetti tecnici. A seguito del ricorso in autotutela di una delle aziende che hanno partecipato alla gara per l’aggiudicazione del servizio di mensa scolastica per il prossimo triennio, l’amministrazione ha deciso di avvalersi anche di un parere legale che in queste ore permetterà di avere un ulteriore elemento con l’obiettivo della massima chiarezza e di far partire prima possibile il servizio".

"Paghiamo il fatto che la norma non sia chiara e sia soggetta ad interpretazione – commentano la sindaca Simona Barsotti e l’assessore alla scuola Mario Navari –; per questo ci siamo avvalsi di tecnici per poter partire senza problemi ed in modo sicuro e definitivo"

La commissione aggiudicatrice si è riunita di nuovo ieri: in questo modo sarà possibile sapere chi è il primo assegnatario e dopo i dovuti controlli stabiliti dal codice degli appalti potrá essere aggiudicato in via d’urgenza il servizio. "È volontà dell’amministrazione partite subito ma nella maniera più giusta – continuano Barsotti e Navari –; volevamo anche ribadire che si tratta di una competenza tecnica specifica di procedura, mentre sulle tariffe le famiglie non devono avere alcuna preoccupazione".

I costi del servizio sono infatti già stabiliti e confermati dalle delibere di alcuni mesi fa In base alle quali i genitori hanno fatto l’iscrizione. Conoscere chi sarà la ditta vincitrice non cambia questo aspetto e le famiglie hanno già certezza di quello che pagheranno dal momento in cui il servizio sarà attivato. Genitori e scuole saranno informati passo passo di ogni ulteriore elemento e martedì 31 ottobre si riunirà la commissione consiliare scuola per condividere il punto della situazione con tutti gli aggiornamenti.

RedViar