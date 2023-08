La Memoria resiste Omaggio ai martiri

Questo fine settimana gli eventi non mancano di certo a Pietrasanta. Oggi alle 18,30, l’ex sindaco di Seravezza Ettore Neri presenta il suo libro "L’inchiesta di San Lorenzo" al bar Zero Stuzzicherie di Fiumetto. Lo scrittore si è cimentato in un giallo ambientato a Seravezza, di cui parlerà con Giuseppe Previti. Domani alle 7,30 ci si sposta al cimitero cittadino, dove la comunità di Pietrasanta renderà omaggio ai 53 martiri di San Terenzo, rastrellati dai nazifascisti a Valdicastello il 12 agosto 1944, subito dopo la strage di Sant’Anna di Stazzema. Sarà offerta una corona d’alloro a cui seguirà la benedizione di Monsignor Stefano D’Atri. E per concludere, ci si può recare alla piccola chiesa del Crociale per ammirare il quadro donato al parroco di San Bartolomeo in Ponterosso, don Alessandro, realizzato dal pittore Umberto Salvatori: si tratta di un olio su tela di 120x160 centimetri, raffigurante la Sacra Famiglia. Il quadro si aggiunge ad altre opere dello stesso Salvadori collocate da tempo nella chiesa di Pozzi.