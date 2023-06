La memoria recuperata Un omaggio alla Marina

Fu un’idea dell’ammiraglio Marco Brusco, dal 1990 al 1994 comandante della capitaneria di porto di Viareggio, per omaggiare le specialità della Marina Militare. Quindi il reparto sommergibili; dragaggio; comando subacquei ed incursori; mezzi veloci (aliscafi, d’attacco...); la Brigata Marina San Marco e, da ultimo, il Crest della Guardia Costiera.

In quel pannello, che mette in fila gli emblemi distintivi e che caratterizza da ormai trent’anni la facciata del Capitaneria sul fronte di piazza Brin, "C’è anche la storia della marineria viareggina, di tutti quegli uomini e donne che hanno svolto il servizio di leva o prestato servizio in questi enti" dice oggi il capitano di fregata Alessandro Russo. Che come ultimo dono alla città, prima del passaggio di consegne al Capitano di fregata Silvia Brini che prenderà il timone della Capitaneria di Viareggio, ha voluto restaurare il pannello celebrativo, e recuperare i simboli con un’opera di restauro a cui hanno collaborato enti e imprese della Darsena.

"Quando ho assunto il comando di Viareggio – era settembre 2021, ricorda il comandante Russo – mi sono accorto che il tempo, i trent’anni passati, avevano logorato quei simboli". Così ne ha chiesto la rimozione. "E grazie al supporto del Comune di Viareggio, della Fondazione Carnevale, che con gli artisti della Cittadella ha restituito il colore ai nostri emblemi, il maestro d’ascia Pezzini, che ha rifatto le pannellature in compensato marino, la società Termopetroli, il cantiere Azimut-Benetti, e al contributo straordinario del personale del Capitaneria – aggiunge ancora il comandante Russo – finalmente questi pannelli con gli emblemi dalla Marina Militare sono tornati al loro posto. Per poter tramandare ancora a lungo questa storia e l’omaggio che l’ammiraglio Brusco aveva fatto alla città".

Presente anche lui, ieri mattina, al taglio del nastro. Con il vicesindaco Valter Alberici, la presidente della Fondazione Carnevale Marialina Marcucci e il vicepresidente Marco Szorenyi, e alcuni rappresentanti dell’associazione nazionale Marinai d’Italia. "Con questa cerimonia – conclude il comandante Alessandro Russo – per me si chiude idealmente e simbolicamente un ciclo. E non posso che ringraziare tutti coloro che mi hanno accompagnato anchein questo viaggio nella memoria".

Martina Del Chicca