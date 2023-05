La Marmomac al Musa Oggi si presenta la fiera

Non capita tutti i giorni che un evento di livello nazionale scelga Pietrasanta per la sua presentazione ufficiale. Succederà stamani alle 11.30 al Musa, location indicata dagli organizzatori della fiera di Verona “Marmomac“ per illustrare alle aziende lapidee del comprensorio apuoversiliese il programma dell’appuntamento in cagenda nella città scaligera dal 26 al 29 settembre. A fare da trait d’union è il consorzio Cosmave, il cui staff riceverà la delegazione di “Marmomac“, a partire del nuovo direttore commerciale di “Veronafiere spa“ Raul Barbieri. "Si tratta di un’occasione di confronto importante con la dirigenza della fiera – spiega Agostino Pocai, presidente del Cosmave – ma è anche un’ulteriore opportunità di incontro e riflessione di tutti i soci del nostro consorzio in merito agli ultimi sviluppi del settore locale. Faremo un punto della situazione anche sulle nostre preoccupazioni legate al conferimento della marmettola, le escavazioni e molto altro ancora".

d.m.