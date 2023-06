La Marina a corto di parcheggi Ribolle la polemica sulla ciclabile

di Martina Del Chicca

Tra bagni, di sudore, per accaparrarsi l’ultimo posto auto; e sosta selvaggia dei motorini, ammassati all’ingresso dei bagni e sui marciapiedi, sulla Marina di Torre del Lago è iniziata la prima estate al tempo della nuova ciclabile (ancora in costruzione). Un chilometro di pista realizzato dal Comune, in accordo con Mover, per incentivare la mobilità dolce. Costata 766mila euro, oltre ad un numero indefinito di stalli per auto e scooter, che l’amministrazione conta però di recuperare.

"Un progetto di cui non abbiamo saputo nulla finché non abbiamo visto arrivare le ruspe – dice Monica Pardini, dello stabilimento Stella Sud –. Nessuno ha pensato di presentarci il piano. O di coinvolgerci, visto che viviamo e lavoriamo sulla Marina. E il risultato è questo. Nel cordolo che delimita la ciclabile e restringe la carreggiata non so quanti automobilisti hanno già sfondato la carrozzeria. Mi preoccupa la sicurezza, quello che succederà in piena stagione con le auto che entrano e escono dai bagni incrociando le biciclette sulla ciclabile. Per non parlare della sosta, quella è già un incubo": E i clienti? Cosa dicono? "Si lamentano, tutti".

"I bagnanti – racconta Giammarco Gemignani, titolare del bagno Marcella – chiedono a noi: “Ma dove dobbiamo parcheggiare?“". E voi? "Gli diciamo di chiamare in Comune...". Secondo Gemignani, prima di partire con la pista, il Comune avrebbe dovuto mettere mano ad un piano della sosta. "Prendiamo il parcheggio all’ex Frau: è capiente ma non ha stalli delimitati. E così con l’arrivo dei camperisti, che finiscono per parcheggiare inevitabilmente senza un ordine, si riempie subito e si perdono spazi utili. La ciclabile – aggiunge – così come realizzata ha finito per complicare la situazione, portando per ora più problemi che vantaggi".

Qualcuno, a questo punto, dirà: “Ecco i soliti che criticano, mentre noi facciamo“. Questa volta però anche Athos Pastechi, che sostiene la maggioranza Del Ghingaro, esprime perplessità sul progetto: "Non ho problemi a dirlo. Mostra evidenti criticità nei tempi e nei metodi di realizzazione. L’ho fatto presente anche all’assessore ai lavori pubblici (Federico Pierucci ndr), che mi ha risposto che questa era l’unica soluzione per realizzare la ciclabile e mi ha assicurato che per la prossima settimana saranno fatte le asfaltature e realizzati i parcheggi per i motorini. Aspettiamo...".