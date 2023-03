La marginetta è stata demolita Aveva un secolo

"Non grave sit a vobis dicere mater ave". Chissà quante generazioni di pietrasantini hanno letto la scritta all’ingresso della marginetta che da almeno un secolo svettava nel “triangolo“ tra Aurelia, ex laboratorio “Pierotti“ e via Santini, ai piedi del ponte della Madonnina. Di quel pezzo di storia ora restano per lo più macerie (nella foto) visto che lì sta nascendo la rotatoria, pronta tra due mesi. In tanti si chiedono il perché di questo epilogo: il manufatto versava in condizioni critiche da circa 25 anni ma nessuno, il privato prima e il pubblico poi (la marginetta era passata al Comune dopo il recente esproprio), si è prodigato per scongiurare un destino aggravato, anni fa, da un camion che aveva sfondato la marginetta definitivamente. Poi solo transenne e rovi, nascondendo alla vista un patrimonio meta di pellegrinaggio per la recita del rosario a maggio.

Anche l’allora sottosegretario alla cultura Carlo Carli, nel marzo 2004, si interessò presentando un’interrogazione parlamentare mirata a sottoporre laboratorio e marginetta alla tutela delle Belle arti. Non tutto però è andato perduto. "Abbiamo fatto il possibile – spiega l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci – per recuperare ogni singolo elemento originale della cappellina che, seppur non formalmente vincolata, ha un valore affettivo inestimabile per la nostra comunità. Alcune parti purtroppo erano troppo deteriorate per essere riproposte: saranno ricostruite ex novo. In ogni modo la Madonnina, icona sacra dipinta su pietra di ardesia, è stata smontata e sarà restaurata insieme ad alcuni elementi come porta e inferriate. Sarà tutto riposizionato in loco, con massima tutela per la sicurezza di chi si recherà a piedi a renderle omaggio".

d.m.